Президент Алиев сообщил, при каком условии возможно перемирие в Нагорном Карабахе
20:20 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.
"Наше условие - пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", - сказал Алиев в обращении, которое было показано по гостелеканалу АзТВ. При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно. "Но во всяком случае над этим можно будет поработать", - добавил глава государства.
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