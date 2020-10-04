Президент Алиев сообщил, при каком условии возможно перемирие в Нагорном Карабахе

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Наше условие - пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", - сказал Алиев в обращении, которое было показано по гостелеканалу АзТВ. При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно. "Но во всяком случае над этим можно будет поработать", - добавил глава государства.