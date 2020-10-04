Премьер Армении полагает, что Россия выполнит свои обязательства и, при необходимости, задействует войска
19:50 04.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что Россия выполнит свои договорные обязательства и в случае необходимости задействует войска для обеспечения безопасности республики. Такую точку зрения он изложил в интервью германской газете "Бильд", текст которого разместило в воскресенье на своем сайте агентство "Арменпресс".
"В Армении расположена 102-я российская база, и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит", - отметил Пашинян.
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