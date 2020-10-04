СНБ Армении сообщил о поимке иностранных шпионов
21:23 04.10.2020 Источник: Интерфакс
Группа иностранных граждан задержана в Армении по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба СНБ республики.
По имеющимся у службы данным, иностранцы собирали сведения о принадлежащей вооруженным силам Армении военной технике, перевозках вооружений, местах дислокации воинских частей, количестве мобилизуемых граждан.
Задержанным предъявлены обвинения. О гражданстве и количестве задержанных не сообщается.
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