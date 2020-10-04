СНБ Армении сообщил о поимке иностранных шпионов

Обсудить на форуме

Версия для печати

21:23 Источник: Интерфакс

Группа иностранных граждан задержана в Армении по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба СНБ республики.

По имеющимся у службы данным, иностранцы собирали сведения о принадлежащей вооруженным силам Армении военной технике, перевозках вооружений, местах дислокации воинских частей, количестве мобилизуемых граждан.

Задержанным предъявлены обвинения. О гражданстве и количестве задержанных не сообщается.