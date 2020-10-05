В Сибири в 2020 году выявлены правонарушения при реализации шести национальных проектов
07:50 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правонарушения при реализации шести национальных проектов выявлены в регионах Сибирского федерального округа в 2020 году, сообщил в ходе выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Александр Бутин.
"В 2020 году были выявлены правонарушения в реализации национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", - сказал Бутин.
Среди таких правонарушений: злоупотребление должностными полномочиями, хищения при закупках, приемка некачественно выполненных работ. Среди причин появления нарушений Бутин назвал недостаточный контроль и недостаток профилактики правонарушений. В связи с чем профилактика и пресечение правонарушений остаются приоритетом для органов власти и надзорных органов при исполнении нацпроектов.
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