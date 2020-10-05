Условия выдачи виз иностранным стажерам и исследователям ужесточат в Японии - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено ужесточить проверки при рассмотрении заявок на выдачу въездных виз иностранным стажерам и исследователям с тем, чтобы более эффективно пресекать утечки за границу технологических секретов. Об этом сообщила в понедельник газета "Иомиури" со ссылкой на источники в официальных ведомствах.

По их данным, к апрелю 2021 года предполагается создать базу данных подозрительных лиц, которые могут пытаться получить доступ к японским исследовательским структурам под видом стажеров или научных работников. Ее будут совместно формировать спецслужбы, министерства обороны и иностранных дел, другие ведомства. На ужесточение проверок при выдаче виз МИД в будущем финансовом году уже запросил 220 млн иен (более 2 млн долларов).

По данным "Иомиури", введение новых правил во многом связано с опасениями по поводу того, что США и другие страны Запада могут сворачивать совместные с Японией исследования в сфере новейших технологий, если найдут бреши в ее системе защиты секретов. В частности, в Соединенных Штатах в июле были арестованы четверо граждан КНР, которые, как утверждается, скрыли свою принадлежность к военным структурам и незаконно получили статус исследователей в американских университетах. В США, по данным газеты, растет число отказов на просьбы о выдаче виз иностранным стажерам и научным работникам.