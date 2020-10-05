Условия выдачи виз иностранным стажерам и исследователям ужесточат в Японии - СМИ
08:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии намерено ужесточить проверки при рассмотрении заявок на выдачу въездных виз иностранным стажерам и исследователям с тем, чтобы более эффективно пресекать утечки за границу технологических секретов. Об этом сообщила в понедельник газета "Иомиури" со ссылкой на источники в официальных ведомствах.
По их данным, к апрелю 2021 года предполагается создать базу данных подозрительных лиц, которые могут пытаться получить доступ к японским исследовательским структурам под видом стажеров или научных работников. Ее будут совместно формировать спецслужбы, министерства обороны и иностранных дел, другие ведомства. На ужесточение проверок при выдаче виз МИД в будущем финансовом году уже запросил 220 млн иен (более 2 млн долларов).
По данным "Иомиури", введение новых правил во многом связано с опасениями по поводу того, что США и другие страны Запада могут сворачивать совместные с Японией исследования в сфере новейших технологий, если найдут бреши в ее системе защиты секретов. В частности, в Соединенных Штатах в июле были арестованы четверо граждан КНР, которые, как утверждается, скрыли свою принадлежность к военным структурам и незаконно получили статус исследователей в американских университетах. В США, по данным газеты, растет число отказов на просьбы о выдаче виз иностранным стажерам и научным работникам.
Новости
- 09:20 05.10.2020
- На белорусском ТВ начали по-новому называть Украину, Польшу и Литву - СМИ
- 09:05 05.10.2020
- Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал возможные причины загрязнения воды
- 09:00 05.10.2020
- Алиев считает, что у конфликта в Карабахе есть военное решение
- 08:20 05.10.2020
- От коронавируса будет привито меньше половины граждан Великобритании
- 08:10 05.10.2020
- Из-за болезни Трампа администрация США готова к любому развитию ситуации - Помпео
- 07:50 05.10.2020
- В Сибири в 2020 году выявлены правонарушения при реализации шести национальных проектов
- 21:23 04.10.2020
- СНБ Армении сообщил о поимке иностранных шпионов
- 20:20 04.10.2020
- Президент Алиев сообщил, при каком условии возможно перемирие в Нагорном Карабахе
- 19:50 04.10.2020
- Премьер Армении полагает, что Россия выполнит свои обязательства и, при необходимости, задействует войска
- 18:50 04.10.2020
- В столице Белоруссии идут массовые задержания по всему городу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать