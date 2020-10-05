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Из-за болезни Трампа администрация США готова к любому развитию ситуации - Помпео

08:10 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация готова к любому развитию ситуации вокруг болезни президента Дональд Трампа, а также каким бы то ни было враждебным действиям иностранных государств в этой связи. Об этом заявил в воскресенье журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы полностью готовы ко всем вариантам развития событий, которые могут иметь место", - сказал он, отметив, что Трамп провел в воскресенье прямо из больницы совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности. "Он говорил сегодня со всей командой, отвечающей за национальную безопасность", - уточнил он.

Помпео был также задан вопрос о том, могут ли какие- либо иностранные государства воспользоваться болезнью Трампа в своих интересах. "Вся команда готова. <...> Мы знаем, что есть <...> враждебные действующие лица в мире. Соединенные Штаты полностью готовы, готов как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня днем я беседовал с генералом [Марком] Милли (председателем Комитета начальников штабов американских ВС - прим. ТАСС). Все готовы", - ответил на это глава американской дипломатии.

В воскресенье врачи президента сообщили, что он может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. В графике Трампа на понедельник, распространенном Белым домом, никаких мероприятий с участием американского лидера не значится. Там не уточняется, будет ли он выписан из больницы.

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