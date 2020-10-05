От коронавируса будет привито меньше половины граждан Великобритании

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании рассчитывают, что вакцину от коронавируса нового типа получит меньше половины жителей страны. Об этом глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила в интервью, опубликованном в воскресенье вечером на сайте газеты "Файнэншл таймс".

"Люди продолжают говорить о "времени, когда вакцинируют все население", однако здесь есть ошибка. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет. Это вакцина только для взрослых, преимущественно людей старше 50 лет, представителей особо уязвимых категорий, сотрудников системы здравоохранения и домов по уходу за престарелыми и инвалидами", - пояснила Бингем. Власти рассчитывают привить 30 млн жителей Великобритании, население которой составляет около 67 млн человек.

По словам Бингем, введение вакцины здоровым молодым людям, среди которых риск развития тяжелых форм болезни низок, может оказаться контрпродуктивным и принести больше вреда, чем пользы. Она также отметила, что вакцинировать большее число людей может быть целесообразно в том случае, если эффективность препарата будет близка к 95%, однако подчеркнула, что это маловероятно.