Алиев считает, что у конфликта в Карабахе есть военное решение
09:00 05.10.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу «Аль-Арабия». Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.
Алиев отметил, что ему часто приходится слышать, что у конфликта в этом регионе нет военного решения.
«Я с этим не согласен», — сказал он. Газета.Ru
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