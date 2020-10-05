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НОВОСТИ

Алиев считает, что у конфликта в Карабахе есть военное решение

09:00 05.10.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он не согласен с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью каналу «Аль-Арабия». Текст беседы азербайджанского лидера с телеканалом опубликован на его сайте.

Алиев отметил, что ему часто приходится слышать, что у конфликта в этом регионе нет военного решения.

«Я с этим не согласен», — сказал он.  Газета.Ru

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