Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал возможные причины загрязнения воды

09:05 Источник: РБК

Власти Камчатского края рассматривают три причины, которые могли привести к загрязнению прибрежной акватории Тихого океана. Об этом заявил на брифинге губернатор региона Владимир Солодов. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.

«Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью», — сказал Солодов.

Глава региона добавил, что в настоящее время нет оснований говорить о какой-то конкретной версии. РБК