На белорусском ТВ начали по-новому называть Украину, Польшу и Литву - СМИ

09:20 Источник: Газета.Ru

Гостелевидение Белоруссии начало по-новому называть Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах.

Отмечается, что в геотитрах о событиях на Украине страна стала «бывшей УССР». При этом Литва и Польша были названы следующим образом: «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Польша так называлась с 1947 по 1989 год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», такие изменения на белорусском ТВ связаны с тем, что Украина, Польша и Литва поддержали белорусскую оппозицию. Газета.Ru