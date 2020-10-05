На белорусском ТВ начали по-новому называть Украину, Польшу и Литву - СМИ
09:20 05.10.2020 Источник: Газета.Ru
Гостелевидение Белоруссии начало по-новому называть Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах.
Отмечается, что в геотитрах о событиях на Украине страна стала «бывшей УССР». При этом Литва и Польша были названы следующим образом: «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Польша так называлась с 1947 по 1989 год.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», такие изменения на белорусском ТВ связаны с тем, что Украина, Польша и Литва поддержали белорусскую оппозицию. Газета.Ru
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