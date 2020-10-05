Дональд Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус - WSJ
09:32 05.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп не стал сообщать о положительном результате первого теста на заражение коронавирусом, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации собеседников газеты, господин Трамп получил результаты первого теста в четверг, 1 октября. Однако затем в интервью журналисту Шону Хэннити президент сообщил, что сдал тест, но результатов не знает. Источники издания заявили, что к тому моменту президент уже знал о результатах экспресс-теста, но ждал итогов подробной проверки. Также господин Трамп попросил одного из помощника не разглашать результаты первого теста. Коммерсантъ
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