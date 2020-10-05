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НОВОСТИ

Великобритания могла научиться «блокировать» работу ЗРС C-400 - NI

10:00 05.10.2020 Источник: Lenta.ru

Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет The National Interest.

Согласно американскому журналу, Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот Великобритании увеличили количество патрулирований вблизи российских границ, где расположены C-400 «Триумф». Издание отмечает, что британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС.

The National Interest пишет, что потенциально это позволяет американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II приближаться к российскому воздушному пространству, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф».

В сентябре The Drive отметило, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1 вблизи Крыма, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли собирать информацию о том, как интегрированные системы ПВО России и другие узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. Согласно изданию, сентябрьские полеты проводились с целью определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, составляющих российские системы ПВО в Крыму, например, С-400 «Триумф», а также раскрытия боевого порядка подобных комплексов.  Lenta.Ru

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