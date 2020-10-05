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НОВОСТИ

Хозяев собак крупных пород предложили отправлять на обязательные курсы кинологов

10:05 05.10.2020

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Курдесов подчеркнул, что при неумелом воспитании собака крупной породы может стать угрозой как для посторонних граждан на улице, так и для самого владельца.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — говорится в обращении.

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