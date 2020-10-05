Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В первом полугодии текущего года самые большие доходы зафиксированы у жителей Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда. Средняя зарплата в столице составила больше 103 тыс. рублей, свидетельствует исследование РИА Новости.

В конце рейтинга оказался город Шахты Ростовской области, в котором средний доход составляет 28,5 тыс. рублей.

Отмечается, что средние зарплаты по городам рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь текущего года по крупным и средним предприятиям. Говорит Москва