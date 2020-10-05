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НОВОСТИ

Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

10:20 05.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В первом полугодии текущего года самые большие доходы зафиксированы у жителей Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда. Средняя зарплата в столице составила больше 103 тыс. рублей, свидетельствует исследование РИА Новости.

В конце рейтинга оказался город Шахты Ростовской области, в котором средний доход составляет 28,5 тыс. рублей.

Отмечается, что средние зарплаты по городам рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь текущего года по крупным и средним предприятиям.  Говорит Москва

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