Почти три четверти россиян не готовы вакцинироваться от коронавируса - опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прививку от коронавируса готовы сделать 23% россиян, следует из предоставленных ТАСС данных исследования "Единой России" по теме "Здравоохранение".

Во всероссийском опросе, который Общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева провела с 16 по 23 сентября 2020 года во всех регионах страны, приняли участие порядка 20 тыс. человек. Не готовы вакцинироваться, согласно данным исследования, 73% респондентов. При этом 4% сообщили, что уже переболели и не нуждаются в прививке.

23% участников опроса предпочли бы российскую вакцину, еще для 63% ее происхождение не имеет значения - важна эффективность. Препарат зарубежного производства выбрали бы всего 13% опрошенных.

На вопрос о том, как должна проходить вакцинация, 93% опрошенных ответили, что прививки нужно делать на добровольной основе, 7% респондентов заявили о целесообразности обязательной вакцинации.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.