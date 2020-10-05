В России за сутки выявили 10 888 заразившихся коронавирусом, это максимум с 12 мая
11:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 888, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это максимум с 12 мая. В относительном выражении прирост составил 0,9%.
В частности, в Москве выявили 3 537 случаев против 3 327 днем ранее. В Санкт-Петербурге, где подтвердили 407 случаев, число выявленных за сутки пациентов превысило 400 впервые с 21 мая. В Подмосковье число заболевших возросло на 339 - в регионе выявили свыше 300 инфицированных за один день впервые с 2 июля.
Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки увеличилось на 3 181, до 982 324. Доля выздоровевших, по подсчетам ТАСС, вновь снизилась - с 80,6% до 80,1%. В последний раз она была ниже 19 августа.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 117 против 107 днем ранее. Количество умерших достигло 21 475. По его данным, с начала эпидемии в стране умерли 1,75% инфицированных.
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