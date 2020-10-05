В Баку заявили о ракетных ударах по Азербайджану с территории Армении
11:05 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о ракетном обстреле страны с территории Армении.
"5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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