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НОВОСТИ

В Баку заявили о ракетных ударах по Азербайджану с территории Армении

11:05 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана заявило в понедельник о ракетном обстреле страны с территории Армении.

"5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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