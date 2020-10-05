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Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию из-за контактов с заразившимся коронавирусом

11:20 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об уходе на самоизоляцию после контактов с человеком, заразившимся коронавирусом. Об этом она написала в понедельник на своей странице в "Твиттере".

"Я получила информацию, что человек, с которым я встречалась в прошлый вторник, был носителем коронавирусной инфекции. В соответствии с действующими нормами я ухожу на самоизоляцию до утра 6 октября", - написала она, отметив, что ждет результаты теста.

Согласно действующим в настоящий момент бельгийским нормам, самоизоляцию после контакта с человеком, у которого подтверждено заражение коронавирусом, необходимо выдерживать в течение семи дней, за которые нужно получить два отрицательных теста.

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