На севере Афганистана группа талибов перешла на сторону правительства
11:35 05.10.2020 Источник: НГ-Online
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Фото из аккаунта Abdul Hadi в Twitter
Талибы из группы муллы Ходдадада действовали в южном уезде Чахар-Кент провинции Балх, контролируя населенные пункты Кара-Гач, Навабад, Чиндар, Мирди, Сорк-Куче и Ойбалак. Утром 5 октября стало известно о решении муллы Ходдадада и его вооруженных сторонников перейти на сторону правительства Афганистана.
Среди причин, заставивших талибскую группу в Балхе порвать с террористической организацией, в первую очередь называют многочисленные убийства гражданских лиц, совершенные талибами в восточной афганской провинции Нангархар. Сторонников муллы Ходдадада возмутила также причастность к совершенным в Нангархаре преступлениям боевиков из Пакистана, завербованных пакистанскими спецслужбами для ведения «джихада» против правительства Афганистана. Важную роль в решении группы Ходдадада перейти на сторону Кабула сыграли старейшины уезда Чахар-Кент и оперативные сотрудники афганской разведки.
Андрей Серенко
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