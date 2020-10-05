На севере Афганистана группа талибов перешла на сторону правительства

11:35 Источник: НГ-Online

Фото из аккаунта Abdul Hadi в Twitter



Не менее 125 боевиков «Талибана» (организация запрещена в РФ) во главе с полевым командиром муллой Ходдададом, до недавнего времени воевавших против сил афганского правительства в северной провинции Балх, приняли решение порвать с руководством движения талибов.

Талибы из группы муллы Ходдадада действовали в южном уезде Чахар-Кент провинции Балх, контролируя населенные пункты Кара-Гач, Навабад, Чиндар, Мирди, Сорк-Куче и Ойбалак. Утром 5 октября стало известно о решении муллы Ходдадада и его вооруженных сторонников перейти на сторону правительства Афганистана.

Среди причин, заставивших талибскую группу в Балхе порвать с террористической организацией, в первую очередь называют многочисленные убийства гражданских лиц, совершенные талибами в восточной афганской провинции Нангархар. Сторонников муллы Ходдадада возмутила также причастность к совершенным в Нангархаре преступлениям боевиков из Пакистана, завербованных пакистанскими спецслужбами для ведения «джихада» против правительства Афганистана. Важную роль в решении группы Ходдадада перейти на сторону Кабула сыграли старейшины уезда Чахар-Кент и оперативные сотрудники афганской разведки.

Андрей Серенко