Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов на западе столицы Ливии - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на западе столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает в понедельник ливийский информационный портал "Аль-Марсад".

По его информации, взрыв произошел в районе Джанзур. Как указывает портал, он произошел на складе вооружений и боеприпасов одной из военизированных группировок, контролирующих указанный регион близ ливийской столицы.

Сведений о возможных жертвах или причиненном ущербе не поступало.