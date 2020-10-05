Матвиенко предлагает повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации предлагает рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят большие средства в офшоры, и снижении для тех, которые инвестируют в развитие и создание новых рабочих мест.

"Если они [компании] вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог", - сказала Валентина Матвиенко в понедельник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.