Упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 г. - Минтруд

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Проект постановления был внесен в правительство, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.

"Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности. Это позволит в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. Проект согласован с отраслевыми ведомствами и внесен в правительство", - сказали в министерстве.