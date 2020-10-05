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Упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 г. - Минтруд

12:20 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Проект постановления был внесен в правительство, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.

"Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности. Это позволит в период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. Проект согласован с отраслевыми ведомствами и внесен в правительство", - сказали в министерстве.

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