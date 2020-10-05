Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле Гянджи с территории Армении

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Армении уверено, что заявление Баку об обстреле города Гянджи с территории Бердской области республики является специальной дезинформацией для подготовки новых провокаций. Об этом в понедельник сообщил корр. ТАСС официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

"Заявления Баку об обстреле города Гянджи с территории Армении являются дезинформацией. Более того, мы уверены, что такими заявлениями Баку готовит новые провокации. Пусть весь мир знает об этом", - отметил он.