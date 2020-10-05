Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие вируса гепатита С

13:00

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами за открытие вируса гепатита C, говорится в решении комитета.