Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие вируса гепатита С
13:00 05.10.2020
Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Ученые стали лауреатами за открытие вируса гепатита C, говорится в решении комитета.
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