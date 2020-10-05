0
0
140
НОВОСТИ

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие вируса гепатита С

13:00 05.10.2020

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами за открытие вируса гепатита C, говорится в решении комитета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 05.10.2020
Арктическая группировка Северного флота провела учения в море Лаптевых
0
0
13:32 05.10.2020
Специалисты обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки
0
69
13:20 05.10.2020
Сообщения о блокировке C-400 военными Великобритании в Госдуме назвали вбросом
0
114
13:05 05.10.2020
Несколько оппозиционных партий в Киргизии заявили о непризнании итогов парламентских выборов
0
122
12:32 05.10.2020
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле Гянджи с территории Армении
0
177
12:20 05.10.2020
Упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 г. - Минтруд
0
173
12:05 05.10.2020
Матвиенко предлагает повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры
0
106
12:00 05.10.2020
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов на западе столицы Ливии - СМИ
0
178
11:35 05.10.2020
На севере Афганистана группа талибов перешла на сторону правительства
0
218
11:32 05.10.2020
Представитель МИД КНР пожелала больным коронавирусом в США такое же лечение, как у Трампа
0
203

Возврат к списку