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Несколько оппозиционных партий в Киргизии заявили о непризнании итогов парламентских выборов

13:05 05.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Ряд оппозиционных сил в Киргизии заявили о непризнании итогов парламентских выборов. Они состоялись накануне. По предварительным данным, необходимый для избрания в парламент 7-процентный барьер преодолели 4 партии. 3 из них называют близкими к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову отмечает «Радио Свобода».

Две партии, которые в прежнем созыве парламента играли роль оппозиции Жээнбекову, «Бир Бол» и «Ата-Мекен», не смогли преодолеть барьер. Их лидеры заявили о непризнании итогов выборов.

О несогласии с результатами заявили и в других оппозиционных партиях. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. В результате массовых протестов ранее в стране были свергнуты два президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.  Эхо Москвы

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