Сообщения о блокировке C-400 военными Великобритании в Госдуме назвали вбросом

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали вбросом сообщения о блокировке C-400 военными Великобритании. Ранее американские СМИ написали, что британский ВВС и ВМС усилили патрулирование вблизи российских границ и нашли «дыры» в противовоздушной обороне России.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что западные СМИ такими сообщениями пытаются принизить роль оборонного потенциала РФ.

«Это информационный вброс. Великобритания выдаёт желаемое за действительное. Сегодня аналогов средствам противовоздушной обороны, которые имеются в России, нет во всём мире. Что нельзя отрицать — это то, что барражируют [патрулируют — прим. ГМ] вблизи наших границ различные разведывательные аппараты со стороны блока НАТО. Это действительно существует. Проводят разведку местности, вызывают провокационные действия с нашей стороны. Но средства ПВО, которые сегодня охраняют рубежи нашей родины, они способны отразить нападение любого агрессора.

Сегодня комплекс С-400, С-500 и так далее не позволит обойти наши средства ПВО. Здесь больше рассчитано на какие-то внешние и внутренних своих слушателей Великобритании. Цель — принизить роль оборонного потенциала нашей страны. Россия всегда действует из тех вызовов, которые нам предъявляют страны блока НАТО, действует достаточно успешно».

По данным журнала The National Interest, такие «дыры» в Вроссийской ПВО позволят американским истребителям F-22 Raptor и F-35 Lightning II приближаться к российскому воздушному пространству без обнаружения комплексами C-400 «Триумф». Официального подтверждения от властей по этой информации не поступало.