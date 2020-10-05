Специалисты обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обследуют два полигона на Камчатке, которые могут быть причиной загрязнения прибрежных вод региона. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава региона Владимир Солодов.

"Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. <...> В группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах", - сказал Солодов.

Он добавил, что обратился к центру развития Камчатки с тем, чтобы на его базу привлекли представителей волонтерских организаций, чтобы те обошли максимально большую территорию побережья, сфотографировали ее и сообщили о возможных негативных явлениях.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой Лагерной и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабьей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных на берег. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. Доследственную проверку проводит следственное управление СК по Камчатскому краю.