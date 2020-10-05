0
0
69
НОВОСТИ

Специалисты обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки

13:32 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты обследуют два полигона на Камчатке, которые могут быть причиной загрязнения прибрежных вод региона. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава региона Владимир Солодов.

"Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. <...> В группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах", - сказал Солодов.

Он добавил, что обратился к центру развития Камчатки с тем, чтобы на его базу привлекли представителей волонтерских организаций, чтобы те обошли максимально большую территорию побережья, сфотографировали ее и сообщили о возможных негативных явлениях.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой Лагерной и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабьей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных на берег. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. Доследственную проверку проводит следственное управление СК по Камчатскому краю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 05.10.2020
Арктическая группировка Северного флота провела учения в море Лаптевых
0
0
13:20 05.10.2020
Сообщения о блокировке C-400 военными Великобритании в Госдуме назвали вбросом
0
114
13:05 05.10.2020
Несколько оппозиционных партий в Киргизии заявили о непризнании итогов парламентских выборов
0
122
13:00 05.10.2020
Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие вируса гепатита С
0
135
12:32 05.10.2020
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле Гянджи с территории Армении
0
177
12:20 05.10.2020
Упрощенный порядок назначения инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 г. - Минтруд
0
173
12:05 05.10.2020
Матвиенко предлагает повысить налоги для компаний, выводящих средства в офшоры
0
106
12:00 05.10.2020
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов на западе столицы Ливии - СМИ
0
178
11:35 05.10.2020
На севере Афганистана группа талибов перешла на сторону правительства
0
218
11:32 05.10.2020
Представитель МИД КНР пожелала больным коронавирусом в США такое же лечение, как у Трампа
0
203

Возврат к списку