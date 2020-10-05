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Арктическая группировка Северного флота провела учения в море Лаптевых

14:00 05.10.2020 Источник: Интерфакс

Арктическая группировка Северного флота (СФ) провела в море Лаптевых учения по отражению нападения быстроходных катеров и направляется к архипелагу Северная Земля, чтобы оценить возможность прохода там кораблей в это время года.

"За время пребывания в море Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" и большого десантного корабля "Кондопога" провели учения по борьбе за живучесть. Личный состав морской пехоты отработал отражение условного нападения малоразмерных быстроходных плавсредств. Была выполнена стрельба из автоматического стрелкового оружия по морской цели", - сказано в сообщении СФ, распространенном в понедельник.

Экипаж вертолёта Ка-27 отработал воздушную разведку с палубы БПК "Североморск", информирует штаб флота. По его данным, силы арктической группировки завершили выполнение задач в районе острова Котельный в море Лаптевых.

"Сегодня арктическая группировка взяла курс в западном направлении на остров Голомянный в Карском море. Отряд планирует обогнуть архипелаг Северная Земля с севера, выполнить ледовую разведку и оценить возможность прохода кораблей и судов подобным способом в текущее время года", - сказано в пресс-релизе.

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