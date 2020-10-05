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В Кремле соболезнуют родным покончившей с собой нижегородской журналистки - Песков

14:12 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль соболезнует родным нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой) и обращает внимание, что руководство региона намерено разобраться в причинах ее самоубийства. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это трагическое происшествие, и мы соболезнуем родным [Славиной]", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не располагает деталями этой ситуации, но обратил внимание на реакцию нижегородского губернатора Глеба Никитина. "Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с реальным положением дел и выяснит те причины, которые могли стать поводом для самоубийства", - сказал Песков.

Ранее Никитин написал в своем аккаунте в "Инстаграме", что намерен добиваться контроля на самом высоком уровне за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки. В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили о назначении Славиной посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Славина - главный редактор издания "Коза пресс". 2 октября она покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось. За день до трагедии у журналистки прошел обыск, в СК заявили, что смерть Славиной с этим не связана. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились следственные действия, уточнили в СК.

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