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Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю - Гидрометцентр

14:32 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячная температура в сентябре 2020 года установила новый рекорд на территории России. Таким образом, прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, побив предыдущий рекорд в 2016 году, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", - сообщила она.

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