Андрей Воробьев: Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий - это сейчас главное

14:02

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел совещание по видеоконференцсвязи с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье растет. Сегодня выявлено 339 случаев. По словам губернатора, дороже всего - человеческая жизнь, поэтому он поручил проанализировать количество машин в каждой территории для мобильности врачей, чтобы они могли быстро добираться до пациентов.

"Никому не хочется повторения того, что было весной. Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго - и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах. Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе, - сказал Андрей Воробьёв. - Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий - это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль".

Министру образования Андрей Воробьёв дал наказ позаботиться о каждом ребенке: уже на входе в учебное заведение должен начинаться строгий контроль. Если ребенку нездоровится и у него температура - лучше остаться дома и быстрее поправляться. Взрослым, начиная от учителей и заканчивая охранниками, необходимо также соблюдать масочный режим.

Также на совещании обсуждали текущие проблемы, связанные с началом отопительного сезона в Московской области.