ЦДМ на Лубянке грозит крупный штраф за нарушения масочного режима

14:20

Центральному детскому магазину на Лубянке в связи с выявленными нарушениями масочно-перчаточного режима грозит крупный штраф. По словам заместителя начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольги Куликовой, специалисты ведомства осмотрели детские магазины в здании и обнаружили несоблюдение предписанного медиками режима работы, а так же отсутствие рециркуляторов воздуха.

В связи с этим магазин может быть оштрафован. «За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток», - заявила Куликова.

Напомним, в Москве с 15 сентября каждый день выявляют все больше горожан, заболевших коронавирусом. До середины сентября этот показатель держался в районе 600-700 случаев в день, однако за минувшие сутки в городе подтверждено 3573 новых случаев COVID-19.