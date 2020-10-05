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ЦДМ на Лубянке грозит крупный штраф за нарушения масочного режима

14:20 05.10.2020

Центральному детскому магазину на Лубянке в связи с выявленными нарушениями масочно-перчаточного режима грозит крупный штраф. По словам заместителя начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольги Куликовой, специалисты ведомства осмотрели детские магазины в здании и обнаружили несоблюдение предписанного медиками режима работы, а так же отсутствие рециркуляторов воздуха.

В связи с этим магазин может быть оштрафован. «За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток», - заявила Куликова.

Напомним, в Москве с 15 сентября каждый день выявляют все больше горожан, заболевших коронавирусом. До середины сентября этот показатель держался в районе 600-700 случаев в день, однако за минувшие сутки в городе подтверждено 3573 новых случаев COVID-19. 

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