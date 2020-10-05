Власти РФ не обсуждают возможность нового локдауна из-за коронавируса - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы власти обсуждали повторное введение в стране режима самоизоляции, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами в понедельник.

"Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений", - сказал представитель Кремля.