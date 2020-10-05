НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с союзниками по альянсу в поиске альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы обеспокоены последствиями приобретения Турцией системы С-400. Система может представлять риск для самолетов союзников и привести к санкциям со стороны США. Это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО. Мы призываем Турцию к сотрудничеству с союзниками для поиска альтернативного решения", - отметил Столтенберг.