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НОВОСТИ

НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400

15:12 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с союзниками по альянсу в поиске альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы обеспокоены последствиями приобретения Турцией системы С-400. Система может представлять риск для самолетов союзников и привести к санкциям со стороны США. Это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО. Мы призываем Турцию к сотрудничеству с союзниками для поиска альтернативного решения", - отметил Столтенберг.

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