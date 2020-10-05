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Российская многоразовая метановая ракета заменит действующие "Союзы-2" - Роскосмос

16:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метановая ракета-носитель "Амур" в будущем заменит "Союзы-2", использующиеся сейчас для вывода полезной нагрузки. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Госкорпорация и Ракетно-космический центр "Прогресс" в понедельник подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур".

"По предварительным расчетам создаваемый комплекс ["Амур-СПГ"] может начать обеспечение проведения летных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2", - говорится в сообщении.

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