Отказ надеть маску пассажирка самолета объяснила примером Иисуса
15:32 05.10.2020
Пассажирке, летевшей накануне рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург, выписали административный протокол за отказ надеть маску во время полета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Свой отказ женщина объясняла «религиозными соображениями».
«Когда все расселись, борт-проводники несколько раз попросили ее надеть маску, она отвечала: „Да-да, сейчас-сейчас“ — в итоге весь полет сидела без маски», — рассказал пассажир рейса.
Экипаж вызвал полицию — по прилету на борт поднялись сотрудники МВД. Тут и выяснилось, что надевать маску женщина не хочет из религиозных соображений. «Она говорила: „Я верующий человек, поэтому и не ношу маску“», — рассказывает пассажир.
По его словам, это вызвало бурное обсуждение на борту. «Ее спросили: „Где в Библии написано, что маску носить нельзя?“ — она ответила, что это очевидно, заявив: „Представьте Иисуса в маске!“», — вспоминает пассажир.
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