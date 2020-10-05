Волонтеры в ходе экоакции РУСАЛа "Зеленая волна" высадили более 800 деревьев

15:27

РУСАЛ подвел итоги экологического марафона "Зеленая волна", в ходе которого волонтеры высадили более 800 деревьев, облагородив популярные общественные пространства городов.

В этом году основные мероприятия в рамках акции из-за введенных ограничений состоялись не весной, а осенью. В девяти городах присутствия РУСАЛа "Зеленая волна" прошла с 15 сентября по 2 октября. Позже всех из-за жаркой погоды экологическую эстафету в этом году подхватил Волгоград.

В Красноярске и Саяногорске "Зеленая волна" стала логичным завершением проектов благоустройства детских площадок, где ранее РУСАЛ установил игровые комплексы для детей. Жители нескольких дворов с энтузиазмом включились в акцию, и вместе с волонтерами высадили саженцы будущих кустарников и деревьев.

Также стараниями корпоративных волонтеров РУСАЛа и городских активистов в сквере Металлургов в Ачинске были высажены барбарис и боярышник сибирские, полынь древовидная и шефердия. В парке Металлургов в Братске зазеленели кусты кизильника, монгольские дубы, яблони и рябины. Парк Влюбленных в Краснотурьинске украсили саженцы пузыреплодника и спиреи. В Североуральске появилась сиреневая аллея. А в Каменске-Уральском на площадке около женской консультации теперь растут ива и пузыреплодник - вскоре здесь будет уютное пространство для прогулок и отдыха будущих мам и малышей.

"Экологическая акция "Зеленая волна" проходит уже четыре года. Из-за режима ограничений мы не смогли провести ее нынешней весной, зато осенью волонтеры наверстали упущенное. Часто им на помощь приходили и местные жители, которые своими руками сделали свои дворы уютнее, зеленее и красивее. Приятно видеть, что "Зеленая волна" становится по-настоящему семейной традицией для многих из них, и в посадке деревьев и благоустройстве популярных среди горожан пространств вместе с родителями участвуют даже самые маленькие добровольцы", - рассказал Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Экологический марафон "Зеленая волна" проходит с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства "Помогать просто" компании РУСАЛ. Помимо массовых акций по высадке деревьев, марафон также включает в себя конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и многое другое. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.