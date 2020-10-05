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По оценкам ВОЗ, около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом

17:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число инфицированных коронавирусом жителей Земли может составлять около 10%. Такие оценки привел в понедельник директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Выступая в Женеве на специальной сессии Исполкома ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией заболевания COVID-19, он отметил: "Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом". "В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам", - пояснил Райан.

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