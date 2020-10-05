Причиной пожара на станции "Мирный" в Антарктиде стало короткое замыкание - институт
16:32 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной пожара на российской исследовательской станции "Мирный" в Антарктиде, который произошел в одном из помещений 21 июня, стало короткое замыкание в электропроводке осветительной сети, ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург).
"В результате служебного расследования выявлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке осветительной сети служебного кабинета метеоролога первой категории станции "Мирный". Материальный ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после устранения возгорания на станции был проведен внеочередной инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, выполнено детальное обследование объектов станции по состоянию силовой электропроводки, электрооборудования и освещения. В помещениях служебно-жилых зданий размещены дополнительные емкости с водой.
Поздно вечером 21 июня на станции "Мирный" произошло возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Полярники были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Всего на станции находилось 23 человека.
НОВОСТИ
- 17:00 05.10.2020
- По оценкам ВОЗ, около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом
- 16:12 05.10.2020
- Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
- 16:05 05.10.2020
- Московская духовная академия переходит на дистанционное обучение
- 16:00 05.10.2020
- Российская многоразовая метановая ракета заменит действующие "Союзы-2" - Роскосмос
- 15:32 05.10.2020
- Отказ надеть маску пассажирка самолета объяснила примером Иисуса
- 15:27 05.10.2020
- Волонтеры в ходе экоакции РУСАЛа "Зеленая волна" высадили более 800 деревьев
- 15:12 05.10.2020
- НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400
- 15:00 05.10.2020
- Власти РФ не обсуждают возможность нового локдауна из-за коронавируса - Песков
- 14:32 05.10.2020
- Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю - Гидрометцентр
- 14:20 05.10.2020
- ЦДМ на Лубянке грозит крупный штраф за нарушения масочного режима
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать