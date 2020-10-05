Причиной пожара на станции "Мирный" в Антарктиде стало короткое замыкание - институт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной пожара на российской исследовательской станции "Мирный" в Антарктиде, который произошел в одном из помещений 21 июня, стало короткое замыкание в электропроводке осветительной сети, ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург).

"В результате служебного расследования выявлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке осветительной сети служебного кабинета метеоролога первой категории станции "Мирный". Материальный ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после устранения возгорания на станции был проведен внеочередной инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, выполнено детальное обследование объектов станции по состоянию силовой электропроводки, электрооборудования и освещения. В помещениях служебно-жилых зданий размещены дополнительные емкости с водой.

Поздно вечером 21 июня на станции "Мирный" произошло возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Полярники были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Всего на станции находилось 23 человека.