0
0
68
НОВОСТИ

Причиной пожара на станции "Мирный" в Антарктиде стало короткое замыкание - институт

16:32 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной пожара на российской исследовательской станции "Мирный" в Антарктиде, который произошел в одном из помещений 21 июня, стало короткое замыкание в электропроводке осветительной сети, ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург).

"В результате служебного расследования выявлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке осветительной сети служебного кабинета метеоролога первой категории станции "Мирный". Материальный ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после устранения возгорания на станции был проведен внеочередной инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, выполнено детальное обследование объектов станции по состоянию силовой электропроводки, электрооборудования и освещения. В помещениях служебно-жилых зданий размещены дополнительные емкости с водой.

Поздно вечером 21 июня на станции "Мирный" произошло возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Полярники были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Всего на станции находилось 23 человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 05.10.2020
По оценкам ВОЗ, около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом
0
15
16:12 05.10.2020
Путин принял отставку главы Дагестана Васильева
0
137
16:05 05.10.2020
Московская духовная академия переходит на дистанционное обучение
0
120
16:00 05.10.2020
Российская многоразовая метановая ракета заменит действующие "Союзы-2" - Роскосмос
0
124
15:32 05.10.2020
Отказ надеть маску пассажирка самолета объяснила примером Иисуса
0
191
15:27 05.10.2020
Волонтеры в ходе экоакции РУСАЛа "Зеленая волна" высадили более 800 деревьев
0
138
15:12 05.10.2020
НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с альянсом в поиске альтернатив С-400
0
214
15:00 05.10.2020
Власти РФ не обсуждают возможность нового локдауна из-за коронавируса - Песков
0
172
14:32 05.10.2020
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю - Гидрометцентр
0
180
14:20 05.10.2020
ЦДМ на Лубянке грозит крупный штраф за нарушения масочного режима
0
214

Возврат к списку