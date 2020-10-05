Московская духовная академия переходит на дистанционное обучение

16:05 Источник: НГ-Online

В связи с выявлением коронавирусной инфекции среди учащихся Московской духовной академии администрация духовной школы приняла решение перейти полностью на дистанционное обучение до улучшения эпидемической ситуации, сообщает сайт РПЦ. Здоровые студенты будут распущены по домам. Заболевшим студентам оказывается необходимая медицинская помощь. В подавляющем большинстве студенты переносят инфекцию в легкой форме. В академии действуют строгие карантинные меры, говорится в сообщении.

Редакция НГ-Религии