ЧП на Камчатке, скорее всего, не носит техногенный характер - Кобылкин
17:12 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Происшествие на Камчатке, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера, так как анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
"Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК [предельно-допустимых концентраций вредных веществ] по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше [в районе происшествия] нет. <...> Скорее всего, это не техногенного происхождения", - сообщил он журналистам в понедельник.
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