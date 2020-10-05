ЧП на Камчатке, скорее всего, не носит техногенный характер - Кобылкин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Происшествие на Камчатке, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера, так как анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК [предельно-допустимых концентраций вредных веществ] по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше [в районе происшествия] нет. <...> Скорее всего, это не техногенного происхождения", - сообщил он журналистам в понедельник.