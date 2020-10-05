Пашинян призвал окончивших службу за последний год военных отправиться в Карабах

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал всех бывших военнослужащих, окончивших службу за последний год, на добровольных началах присоединиться к вооруженным силам для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке".

"Я обращаюсь к тем военнослужащим, которые за последний год окончили службу и вернулись к гражданской жизни. Почему именно к ним, потому что, согласно нашему законодательству, все те, кто окончил службу за последний год, не могут быть призваны. Ребята, я обращаюсь к вам, родина нуждается в вашей помощи. Я призываю всех вас явиться в центральный военкомат, вы станете одним из самых боеспособных подразделений нашей армии", - отметил он.