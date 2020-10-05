Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах
18:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую провел в понедельник в режиме видеоконференции.
"Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования", - сказал президент.
Путин заметил, что как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается молодежью. "Но качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны", - обратился глава государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя общество. В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы "Земский учитель" в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5 тыс. учителей.
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