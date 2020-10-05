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НОВОСТИ

Иерусалимский патриарх Армянской церкви попросил власти Израиля остановить поставки оружия Азербайджану

17:32 05.10.2020 Источник: NEWSru.co.il

В понедельник, 5 октября, Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви архиепископ Нурхан Манукян направил письмо на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Копии письма отправлены министру обороны Бени Ганцу, министру иностранных дел Габи Ашкенази и спикеру Кнессета Яриву Левину.

В своем письме Нурхан Манукян призывает Нетаниягу остановить поставки вооружений Азербайджану. Он пишет, что армяне с пониманием относятся к дружественным связям между Израилем и Азербайджаном, и просит "помочь установить мир между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а не разжигать войну и вражду". Newsru.co.il

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