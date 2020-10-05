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НОВОСТИ

Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа

18:40 05.10.2020

В понедельник утром у Стены Плача была прочитана особая молитва «Ми Шебейрах», в которой пожелали скорейшего выздоровления президенту Дональду Трампу.

Молитва была прочитана после после торжественной утренней молитвы недели праздника Суккот «Биркат коханим» («Благословение коэнов»). Ее прочитали два главных раввина Израиля, посол США в Израиле Дэвид Фридман и мэр Иерусалима Моше Лион.  stmegi.com

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