Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа
18:40 05.10.2020
В понедельник утром у Стены Плача была прочитана особая молитва «Ми Шебейрах», в которой пожелали скорейшего выздоровления президенту Дональду Трампу.
Молитва была прочитана после после торжественной утренней молитвы недели праздника Суккот «Биркат коханим» («Благословение коэнов»). Ее прочитали два главных раввина Израиля, посол США в Израиле Дэвид Фридман и мэр Иерусалима Моше Лион. stmegi.com
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