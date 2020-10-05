Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа

18:40

В понедельник утром у Стены Плача была прочитана особая молитва «Ми Шебейрах», в которой пожелали скорейшего выздоровления президенту Дональду Трампу.

Молитва была прочитана после после торжественной утренней молитвы недели праздника Суккот «Биркат коханим» («Благословение коэнов»). Ее прочитали два главных раввина Израиля, посол США в Израиле Дэвид Фридман и мэр Иерусалима Моше Лион. stmegi.com