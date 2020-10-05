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Силовики разгоняют протестующих в Бишкеке

20:00 05.10.2020 Источник: Эхо Москвы

В Бишкеке силовики начали разгон протестующих. По данным местного информационного агентства 24КG, сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и водометы. В центр города стянута бронированная техника. На опубликованной с места событий видеозаписи слышны выстрелы. На улицы столицы Киргизии и других крупных городов сегодня вышли сторонники партий, не прошедших в парламент по итогам выборов. Они требуют провести повторное голосование.  Эхо Москвы

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