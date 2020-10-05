Армия Азербайджана взяла под контроль ряд высот в Карабахе и три села - Алиев

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана взяла под контроль еще три села Джебраильского района и ряд стратегических высот на разных направлениях в районе Нагорного Карабаха.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали- Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".