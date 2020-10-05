Армия Азербайджана взяла под контроль ряд высот в Карабахе и три села - Алиев
20:40 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана взяла под контроль еще три села Джебраильского района и ряд стратегических высот на разных направлениях в районе Нагорного Карабаха.
"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали- Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".
НОВОСТИ
- 21:20 05.10.2020
- Работодатель не вправе требовать справки об отрицательном результате теста на коронавирус
- 20:00 05.10.2020
- Силовики разгоняют протестующих в Бишкеке
- 19:20 05.10.2020
- Пашинян призвал окончивших службу за последний год военных отправиться в Карабах
- 18:56 05.10.2020
- Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима
- 18:40 05.10.2020
- Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа
- 18:00 05.10.2020
- Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах
- 17:32 05.10.2020
- Иерусалимский патриарх Армянской церкви попросил власти Израиля остановить поставки оружия Азербайджану
- 17:12 05.10.2020
- ЧП на Камчатке, скорее всего, не носит техногенный характер - Кобылкин
- 17:00 05.10.2020
- По оценкам ВОЗ, около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом
- 16:32 05.10.2020
- Причиной пожара на станции "Мирный" в Антарктиде стало короткое замыкание - институт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать