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НОВОСТИ

Армия Азербайджана взяла под контроль ряд высот в Карабахе и три села - Алиев

20:40 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана взяла под контроль еще три села Джебраильского района и ряд стратегических высот на разных направлениях в районе Нагорного Карабаха.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали- Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях", - написал глава государства на своей странице в "Твиттере".

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