Работодатель не вправе требовать справки об отрицательном результате теста на коронавирус
21:20 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правовых оснований у работодателя требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, не имеется. Об этом говорится в ответном письме Министерства труда и социальной защиты РФ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в понедельник в телеграм-канале парламентария.
"В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в письме.
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