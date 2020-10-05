Работодатель не вправе требовать справки об отрицательном результате теста на коронавирус

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правовых оснований у работодателя требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, не имеется. Об этом говорится в ответном письме Министерства труда и социальной защиты РФ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в понедельник в телеграм-канале парламентария.

"В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в письме.