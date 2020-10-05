Около 20% россиян злоупотребляют алкоголем и не обращаются к врачам - эксперт Минздрава
22:00 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество россиян, злоупотребляющих алкоголем и не обращающихся за наркологической помощью, составляет около 20%. Об этом сообщил в понедельник главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Мы можем сказать, что снижаются количество обращений за помощью и количество больных. Но в то же время у нас нет уверенности, что снижается количество потребления алкоголя среди такой группы населения, как люди, злоупотребляющие алкоголем, но не состоящие под наблюдением у врачей и психиатров-наркологов. Таких людей, по нашим расчетам, достаточно много. Это около 20% от населения", - сказал он, выступая на IV Всероссийском форуме по общественному здоровью.
Психиатр-нарколог рассказал, что было проведено исследование в одной из городских больниц Москвы, принимающей пациентов с соматическими заболеваниями. Согласно данным исследования, среди посетителей этой больницы примерно 15% пациентов, проходящих лечение, злоупотребляют алкоголем. "Это достаточно серьезная цифра. Это люди, которые болеют соматическими или неврологическими заболеваниями, и мы предполагаем, что эти заболевания ассоциированы с злоупотреблением алкоголя", - отметил Брюн.
Эксперт также добавил, что еще 6% пациентов больницы употребляют психофармакологические препараты (чаще всего это снотворное или препараты транквилизирующего действия) без назначения врача. В число таких препаратов был отнесен также "Корвалол".
Брюн рассказал, что также было проведено исследование совместно с одним из центров профессиональной патологии, где посетителей проверили на злоупотребление алкоголем. Данные пока предварительные. "Оказалось, что 10% - люди со злоупотреблением алкоголем", - сказал нарколог.
Эксперт отметил, что эти категории населения требуют особых подходов, особого мотивирования на отказ от алкоголя. "Я думаю, что в следующей концепции [по противодействию алкоголизму], которая сейчас разрабатывается, обязательно должны быть эти вещи указаны. Это профилактика пьянства и алкоголизма в трудовых коллективах и работа в соматических больницах", - заключил Брюн.
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