Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
22:40 05.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий, добавили в Кремле.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.
НОВОСТИ
- 22:00 05.10.2020
- Около 20% россиян злоупотребляют алкоголем и не обращаются к врачам - эксперт Минздрава
- 21:20 05.10.2020
- Работодатель не вправе требовать справки об отрицательном результате теста на коронавирус
- 20:40 05.10.2020
- Армия Азербайджана взяла под контроль ряд высот в Карабахе и три села - Алиев
- 20:00 05.10.2020
- Силовики разгоняют протестующих в Бишкеке
- 19:20 05.10.2020
- Пашинян призвал окончивших службу за последний год военных отправиться в Карабах
- 18:56 05.10.2020
- Кинотеатру "Каро" грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима
- 18:40 05.10.2020
- Главные раввины Израиля молятся о выздоровлении Трампа
- 18:00 05.10.2020
- Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах
- 17:32 05.10.2020
- Иерусалимский патриарх Армянской церкви попросил власти Израиля остановить поставки оружия Азербайджану
- 17:12 05.10.2020
- ЧП на Камчатке, скорее всего, не носит техногенный характер - Кобылкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать