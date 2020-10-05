Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий, добавили в Кремле.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.